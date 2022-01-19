Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gündemde neler var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Öte yandan yarııyıl tatili ile ara tatilin birleştirilmesi de gündemde... Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Omicron varyantı kaynaklu vaka artışı ile birlikte okullardaki yüz yüze eğitimin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Kabine'den çıkacak kararları bekleyen vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunaak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz belli olmadığı için açıklamanın da saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor.
ARA TATİL İLE YARIYIL TALİLİ BİRLEŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlılık mesajı vermişti. Okullardaki son duruma ilişkin Kabine Toplantısı'nda kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak. Okullar 21 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriyor. 11 Nisan'da ise ara tatil başlayacaktı. Salgının yayılma hızına göz önüne alınıp ara tatil ile yarı yıl tatilinin birleştirilmesi gündemde. Bu konuda son karar Kabine Toplantısı'nda alınacak.
KISITLAMA GELECEK Mİ?
Bugünkü toplantıda koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler görüşülecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı, okullarda online eğitime geçilip geçilmeyeceği gibi merak edilen sorular toplantının ardından belli olacak.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemiyle toplandığını bildirdi.
Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artışın, vakaların yaş dağılımı ve illerdeki seyrinin değerlendirildiğini ifade eden Koca, "Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13'ü 12-19 yaş, yüzde 34'ü 20-34 yaş, yüzde 29'u 35-49 yaş, yüzde 16'sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1,45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve on binde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10,11'i hastaneye yatmış, yüzde 3,11'i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0,99'u entübe edilmiştir." bilgisini paylaştı.
Koca, salgının başından bu yana halen en riskli grubun 65 yaş üzerindekiler olduğunun altını çizerek, Bilim Kurulunca aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasının şiddetle önerildiğini belirtti.
Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini daha da artırdığını kaydeden Koca, "Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir." ifadesini kullandı.
"PİLOT ÇALIŞMALAR İLE PLANLI TARAMALAR YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"
Koca, aşı olan vatandaşların karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.
Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır."
"65 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİN HATIRLATMA DOZUNUN UYGULANMASI SON DERECE ÖNEMLİ"
Vakaların, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzerindekilerin risk altında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Koca, şu uyarılarda bulundu:
"65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."
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