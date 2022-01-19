Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gündemde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Omicron varyantı kaynaklu vaka artışı ile birlikte okullardaki yüz yüze eğitimin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Kabine'den çıkacak kararları bekleyen vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunaak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz belli olmadığı için açıklamanın da saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor.