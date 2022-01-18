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Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!

Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler listesi gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Denizli’de saat 15:41 itibariyle bir deprem meydana geldi.

Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler listesi gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Denizli'de hissedilen bir deprem meydana geldi.

DENİZLİ DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, Denizli'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

2022.01.18 15:41:20 37.6973 29.3355 4.3 -.- 3.6 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2022.01.18 15:41:20)
2022.01.18 15:39:29 37.6883 29.3715 4.2 -.- 1.6 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.18 15:20:43 35.2268 25.2932 5.5 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 15:07:25 35.3990 25.3287 19.1 -.- 3.0 2.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 14:37:18 37.2918 28.1937 0.0 -.- 1.8 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.01.18 14:28:12 35.3407 25.3097 16.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 14:19:36 36.1480 33.5935 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel


2022.01.18 14:05:33 35.2500 25.2998 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 13:25:41 38.5892 39.3173 14.1 -.- 1.8 -.- DOGANKUS-(ELAZIG) İlksel
2022.01.18 10:47:43 40.0428 27.0195 4.5 -.- 1.3 -.- MALLI-CAN (CANAKKALE) İlksel

2022.01.18 10:47:25 38.4613 39.5998 4.7 -.- 1.8 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.01.18 10:12:28 39.0698 27.5442 0.0 -.- 1.3 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.18 09:29:30 39.0323 35.8938 5.3 -.- 2.8 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.18 09:20:44 38.8103 35.6200 19.4 -.- 1.3 -.- AGIRNAS-MELIKGAZI (KAYSERI) İlksel


2022.01.18 09:13:43 37.8918 27.0135 10.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.18 08:27:51 38.5473 31.5758 20.9 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.01.18 07:30:10 39.0165 26.5200 7.5 -.- 3.5 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.18 07:00:19 37.8875 26.8503 7.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.18 06:20:46 36.4895 27.1487 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 05:55:28 38.8598 40.1485 4.5 -.- 2.3 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

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