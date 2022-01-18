Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!
Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler listesi gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Denizli’de saat 15:41 itibariyle bir deprem meydana geldi.
Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler listesi gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Denizli'de hissedilen bir deprem meydana geldi.
DENİZLİ DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre, Denizli'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
2022.01.18 15:41:20 37.6973 29.3355 4.3 -.- 3.6 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2022.01.18 15:41:20)
2022.01.18 15:39:29 37.6883 29.3715 4.2 -.- 1.6 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.18 15:20:43 35.2268 25.2932 5.5 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 15:07:25 35.3990 25.3287 19.1 -.- 3.0 2.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 14:37:18 37.2918 28.1937 0.0 -.- 1.8 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.01.18 14:28:12 35.3407 25.3097 16.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 14:19:36 36.1480 33.5935 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.18 14:05:33 35.2500 25.2998 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 13:25:41 38.5892 39.3173 14.1 -.- 1.8 -.- DOGANKUS-(ELAZIG) İlksel
2022.01.18 10:47:43 40.0428 27.0195 4.5 -.- 1.3 -.- MALLI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2022.01.18 10:47:25 38.4613 39.5998 4.7 -.- 1.8 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.01.18 10:12:28 39.0698 27.5442 0.0 -.- 1.3 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.18 09:29:30 39.0323 35.8938 5.3 -.- 2.8 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.18 09:20:44 38.8103 35.6200 19.4 -.- 1.3 -.- AGIRNAS-MELIKGAZI (KAYSERI) İlksel
2022.01.18 09:13:43 37.8918 27.0135 10.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.18 08:27:51 38.5473 31.5758 20.9 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.01.18 07:30:10 39.0165 26.5200 7.5 -.- 3.5 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.18 07:00:19 37.8875 26.8503 7.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.18 06:20:46 36.4895 27.1487 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 05:55:28 38.8598 40.1485 4.5 -.- 2.3 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!
- PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar?
- Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...
- 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…
- EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
- Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...
- Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…
- 1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?
- Ankara yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!
- Gözler ÖSYM'de! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Evde bakım maaşı 18 Ocak! Güncel evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi!