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İstanbul'da 6 ayda 9 bin 222 köpek kayıt altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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İstanbul’da 6 ayda 9 bin 222 köpek kayıt altına alındı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, son 6 ayda aralarında yasaklı türlerin de bulunduğu 9 bin 222 köpek ve 2 bin 100 kedinin kayıt altına alındığını bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayıt altına alınan yasaklı ırk köpek sayısını 4 bin 726 olarak açıkladı.

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