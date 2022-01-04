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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na tepki

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanına müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum." dedi.

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