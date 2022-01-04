Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

'BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME'



Bakan Dönmez, en çok ihraç edilen ürünün 2 milyar 150 milyon dolar ile metalik cevherler ve grubu olduğunu anımsatarak, "Bir diğer sevindirici gelişme ise işlenmiş doğal taş ihracatı. Bu ürün de 1 milyar 283 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Endüstriyel mineraller de ilk defa milyar dolarlar seviyesini aşarak 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla listemizin üçüncü sırasında yer aldı. Bizler için sevindirici olan bir nokta ise ihraç ettiğimiz tüm maden kalemimizde oransal bir düşüş olması. Bu da şu anlama geliyor. Maden ihracatımız alt kalemlerde dengeli bir dağılım gösteriyor. Bir maden grubu ihracatın önemli bir kısmını domine edip diğerleri daha küçük yüzdelerle yer almıyor. Ürün çeşitliliğinin artırılması yönünden de bizler için önemli bir gelişme. En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz ise doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu" ifadesini kullandı.



'ALTIN İLK SIRADA'



Bakan Dönmez, 2021'de altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık ise bir ithalat rakamını yakaladıklarını belirterek, "Bu ne anlama geliyor? 2017'den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik. Altın madenciliği önem verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Çünkü, Türkiye'de üretilen ürünler içinde, en fazla katma değer sağlayan ürünler arasında ilk sırada altın geliyor" dedi.



Bakan Dönmez ayrıca, Türkiye olarak uzun hedefler ortaya koyduklarını, 2053 ve 2071 vizyonlarını bugünden oluşturduklarını söyleyerek, "Kamu ve özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda ortaya koyacağı çalışmalar bizi güçlü bir şekilde daha da ileriye götürecek. Bakanlığımız sektörle güçlü bir iletişim halinde. Her zaman sektörümüzün yanında olduğumuzu ve destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Pandemiye rağmen üretimimiz çok iyi seviyelerde seyrediyor. Madencilik alanında yaptığımız çalışmaların semeresini kat kat alıyor ve bir sonraki sene artan bir ivmeyle daha fazla mesafe kat ediyoruz" diye konuştu.

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