31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya’da yarın okul tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklamaları…

31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Perşembe günü için bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Antalya 'kırmızı kod' teyakkuzuna geçerken, bazı ilçelerde aşırı yağış yağması beklendiği belirtildi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğinin altı çizilmişti.