31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya’da yarın okul tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklamaları…
31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya’da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklamalarının gelmesinin ardından 31 Aralık Antalya okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meteoroloji tarafından Antalya’da kırmızı kod verilmesinin ardından, bazı ilçelerde okullar Perşembe günü için tatil edilmişti. Peki; 31 Aralık Cuma Antalya’da okullar tatil mi? Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 'Beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil.” uyarısında bulunmuştu.
31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Perşembe günü için bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Antalya 'kırmızı kod' teyakkuzuna geçerken, bazı ilçelerde aşırı yağış yağması beklendiği belirtildi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğinin altı çizilmişti.
31 ARALIK ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı. 31 Aralık Perşembe günü için ise herhangi bir karar alınmadı.
KIRMIZI KOD UYARISI VERİLMİŞTİ
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
KEMER'DE YAĞIŞ BAŞLADI
Antalya'da 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer'de, öğle saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. 2018 yılındaki şiddetli yağışta üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nin üst kısımlarında, Devlet Su İşleri'nce temizlik yapılarak önlem alındı. Derenin üst kısmında ise taşkınlara karşı doldurmalar ve setler oluşturuldu. Yazın binlerce turistin turla gelerek doğanın keyfini çıkardığı Kemer'in Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı, yağmur suları nedeniyle çamura döndü.
Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde sokak hayvanları da sağanaktan etkilendi. Yağışta kedi ve köpeğin, otobüs durağında beklediği görüldü.
DSİ'DEN ÖNLEM
Yağış öncesinde önlem aldıklarını söyleyen Devlet Su İşleri 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, "Bugün meteorolojinin verdiği uyarı doğrultusunda önlemlerimizi aldık. Biz 2 aydır kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık.
Özellikle vatandaşlarımızın rahatsız oldukları Kemer Ağva Çayı'nda yaklaşık 350 bin metreküp malzemeyi yayarak taşkın öncesi önlem aldık. Antalya'da Boğaçayı Deresi'nden başlayarak, Göynük Çayı, Ağva Çayı, Kumluca ve Finike'ye doğru devam edeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Amacımız insanımızın, tarımsal alanlarımızın taşkından etkilenmemesi" dedi.
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