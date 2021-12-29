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Son dakika: Eren Kış-14 operasyonu başladı! Yüzlerce Mehmetçik Batman'da

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Eren Kış-14 operasyonu başladı! Yüzlerce Mehmetçik Batman’da

Son dakika haberleri... Türk Sİlahlı Kuvvetleri Batman'da Eren Kış-14 operasyonunu başlattı. Operasyona 620 personel katıldı. Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-14 (GÖMÜK) ŞEHİT J.ASB.KD.ÜÇVŞ SÜLEYMAN GÜR" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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