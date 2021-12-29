Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında belirli tarihlerde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Omicron varyantı, yerli aşı TURKOVAC ve Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantıdan yılbaşı tedbirleri ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 29 Aralık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın hangi saatte yapılacağı henüz bilinmiyor.