Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 29 Aralık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüldüğü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı için araştırmalar sürüyor. Yılbaşına kısa bir süre kala herhangi bir tedbir kararı alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararları bekliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 29 Aralık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında belirli tarihlerde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Omicron varyantı, yerli aşı TURKOVAC ve Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantıdan yılbaşı tedbirleri ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 29 Aralık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın hangi saatte yapılacağı henüz bilinmiyor.
YERLİ AŞIDA SON DURUM
Yerli aşı TURKOVAC, yapılacak testlerin ardından soğuk zincirdeki bekleme durumuna bakıldıktan sonra hastanelere dağıtılacak. Kare kodlamanın ardından randevular açılacak.
Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu. Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı. Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi.
AŞILAR İNCELENİYOR
Örneklem yöntemiyle aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak. Kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak.
YÜZDE 100 ANTİKOR
Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA RADEVULARI AÇIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum" demişti.
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