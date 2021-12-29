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Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!

Antalya ve ilçelerinde verilen kırmızı kodlu uyarıyla birlikte Antalya’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 30 Aralık Antalya okullar tatil mi sorusunun cevabı sorgulanıyor. Antalya Valiliği tatil açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yüksek kesimler başta olmak üzere birçok ilçede yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji uyarılarının ardından Antalya yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı haberimizde.

Antalya okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 30 Aralık Perşembe günü Antalya ilinde tatil olup olmayacağına ilişkin beklenen açıklama geldi. Meteoroloji'nin kırmızı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya ilinde, bazı bölgelerde yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği bildirildi. Bu uyarıların ardından öğrenciler ve veliler, 30 Aralık Antalya okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor.

30 ARALIK ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi.

'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde 'aşırı yağış' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi. Rüzgarın güneydoğu yönünden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat esmesi bekleniyor.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

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