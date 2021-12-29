Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde 'aşırı yağış' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.