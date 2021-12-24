Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aziz Payidar açıklamasına, ''İstiklal Marşı vatan toprağı gibi bayrağımız gibi kutsaldır. Sahip çıkmak nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Eğer boynumuzu eğmezsek Fransızlar o zinciri boynumuza geçiremez.'' cümleleriyle devam etti. İşte, Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...

MEHMET AKİF NE ZAMAN ÖLDÜ?

17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda öldü. Edirnekapı Mezarlığı'na gömüldü. Mezarı iki yıl sonra, üniversiteli gençler tarafından yaptırıldı; 1960'ta yol inşaatı nedeniyle kabri Edirnekapı Şehitliği'ne nakledildi.