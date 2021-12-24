Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...
Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SHOW TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Aziz Payidar'ın istiklal marşı sahnesi dikkat çekti. Aziz Payidar karakterinin ''Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış diyen Mehmet Akif'in mirasına sahip çıkmayacak mıyız? '' dedi. Sahne sonrasında Mehmet Akif Ersoy hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...
Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aziz Payidar açıklamasına, ''İstiklal Marşı vatan toprağı gibi bayrağımız gibi kutsaldır. Sahip çıkmak nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Eğer boynumuzu eğmezsek Fransızlar o zinciri boynumuza geçiremez.'' cümleleriyle devam etti. İşte, Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...
MEHMET AKİF NE ZAMAN ÖLDÜ?
17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda öldü. Edirnekapı Mezarlığı'na gömüldü. Mezarı iki yıl sonra, üniversiteli gençler tarafından yaptırıldı; 1960'ta yol inşaatı nedeniyle kabri Edirnekapı Şehitliği'ne nakledildi.
İSTİKLAL MARŞI HANGİ YIL YAZILDI?
"Vatan Şairi" ve "Millî Şair" olarak anılan Mehmet Akif Ersoy tarafından 1921 yılında yazıldı ve bestesi ise Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas'a aittir.
MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?
1873 yılında İstabul Fatih'in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy'a babası Mehmet Tahir Efendi, ebced hesabıyla doğum tarihini belirten "Ragif" adını verdi (hicri 1290) ve vefatına kadar onu bu adla çağırdı. Ancak bu isim, yaygın olmadığı ve güç söylendiği için annesi ve yakın çevresi, daha bilinen bir ad olan "Akif"i kullandılar.
Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, o dönemler Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Arnavutluk'un İpek kasabasına bağlı Şuşise Köyü'nden İstanbul'a gelmiş, annesi Emine Cemile Hanım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu.
1878 yılında, 4 yaşındayken Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Rüştiye'yi yani ortaokulu bitirdikten sonra dönemin gözde okullarından Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)'nin âli kısmında bir müddet okudu ancak babasını kaybedince Halkalı'daki Baytar Mekteb-i Âli (Veterinerlik Fakültesi)'ne parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu birincilikle bitirdi.
1893 yılında "Ziraat Nezâreti Umur-u Baytâriye Şubesi"nde (Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşleri) göreve başladı. "Umur-u Baytâriye Müdür Muavini"(Veterinerlik İşleri Müdür Yardımcısı) olarak sürdürdüğü görevinden 1913 yılında istifa etti.
1898'de 25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızca'dan yaptığı çevirilen yayınlandı.
Baytarlığa başladığı ilk yıllarda bile, mesleğinden çok, şairliği ile tanınan Mehmet Akif, öğretmenlik hayatına 1906'da Halkalı Baytar Mektebi'ne "kitâbet-i resmîye" (resmî yazışma usulü) dersi hocalığı ile başladı. 1908'den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Dârülhilâfe Medresesi'nde "Osmanlı Edebiyatı" hocalığında bulundu.
Mehmet Akif, 1920'de Burdur milletvekili seçildi. 1921 yılında açılan milli marş yarışmasına, "para ödülü almamak" koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya ithaf ettiği şiiri, 12 Mart 1921 günü milli marş olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü'l-Mesâi Vakfına (İş Evi) bağışladı.
1923 yılında Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a gitti. 1929 - 1936 yılları arasında Kahire'deki "Câmiü'l-Mısriyye" Üniversitesi'nde, Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmeye karar verdi. 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
MEHMET AKİF ERSOY'UN ESERLERİ
Şairin Safahat genel adı altında toplanan şiirlerini içeren yedi kitabının ilk yayım tarihleri şöyledir:
Safahat (1911): 44 şiir, 3084 mısra.
Süleymaniye Kürsüsünde (1912): Bir şiir, 1002 mısra.
Hakkın Sesleri (1913): 10 şiir, 482 mısra.
Fatih Kürsüsünde (1914): Bir şiir, 1692 mısra.
Hatıralar (1917): 10 şiir, 1314 mısra.
Asım (1924): Bir şiir, 2292 mısra.
Gölgeler (1933): 41 şiir, 1374 mısra.
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