Sarıkamış Harekatı tarihi: 22 Aralık Sarıkamış şehitleri saygıyla anılıyor! İşte Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler

* 26-27 Aralık'ta bu zor coğrafya ve zor iklim şartlarında 3 bin rakımdan daha yüksek olan Allahauekber Dağlarında askerler 18 saat boyunca yürümek zorunda kaldı ve hemen hemen kolordunun tamamı burada donarak şehit oldu.

* 10'uncu Kolordu kendisine verilen görevleri ve talimatları yerine getirmediği gibi stratejik hata ve hedeflerinden dolayı bütün mevcudunu kaybetti.

* Yapılan son bilimsel çalışmalar, harekatta görev alan 120 bin askerimizden 60 bininin hayatını kaybettiğini belirtir. Bunların içinde esirler ve Allahuekber Dağlarında donarak can verenler de vardır.