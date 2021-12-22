Sarıkamış Harekatı tarihi: 22 Aralık Sarıkamış şehitleri saygıyla anılıyor! İşte Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler
Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında şehitlerimiz saygıyla ve rahmetle anılıyor. 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu tarafından Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak için sosyal medyada sözler paylaşılıyor. Sarıkamış Harekatı ve merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Sarıkamış Harekatı tarihi ve 22 Aralık Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler...
Sarıkamış Harekatı tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında anma etkinlikleri düzenleniyor. Peki, İşte Sarıkamış Harekatı tarihi ve 22 Aralık Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler...
SARIKAMIŞ HAREKATI TARİHİ
HAREKATIN BAŞLAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ
* 1 Kasım 1914 tarihinde Kafkas Cephesi'nden yapılan saldırılar sonucu Azap ve Köprüköy'de Ruslar geri püskürtüldü.
* Ruslar, Sarıkamış bölgesine çekilmek zorunda kaldı.
* Erzurum'dan hareket eden Osmanlı ordusu, Sarıkamış'ı kuşatacaktı.
HAREKAT
* 22 Aralık 1914'te başladı, 15 Ocak 1915'te sona erdi.
* Rus askerleri 3. Ordu'ya bağlı 9. 10. Kolordularca kuzeyden kuşatılacaktı.
* Cepheden de 11. Kolordu Sarıkamış'ta Rus ordusunun karşısında bulunacaktı.
* 10. Koloru, Oltu'nun ardından Bardız'a gelmesi gerekirken, kuşatma alanından uzaklaşarak çemberi genişletti.
* 10. Kolordu'nun büyük bölümü Allahuekber Dağları'nda donarak şehit oldu
* Yaşanan kayıplardan sonra 30 Aralık itibarıyla Sarıkamış'a ulaşan 9. ve 10'uncu Kolordu'daki asker sayısı 2500'e kadar düştü.
* Planın dışına çıkılınca harekat uzadı ve Ruslar yığınak yapmak için zaman kazandı.
* Ruslar, 10. Kolordu'nun gecikmesi sırasında Sarıkamış'a lojistik ve askeri anlamda ciddi yığınak yaptı.
* İki ordu Bardız civarında birleşmesi gerekirken 10. Kolordu Oltu'dan sonra Ardahan'a doğru devam etti.
* Ardahan Kosor'a giden 10. Kolordu'nun cephe hattı genişlemiş oldu ve iki kolordu arasındaki irtibat neredeyse koptu.
* Aynı tarihlerde Hafız Hakkı Bey'in 24 Aralık'ta Kosor'da bulunduğu günlerde Enver Paşa da 9. Kolordu ile Bardız'a gelmişti. Enver Paşa, esirlerden alınan bilgilere göre Sarıkamış'ı kuşatabileceğini, taarruz yapmanın mümkün olabileceğini gördü ve taarruzu başlattı.
* 26-27 Aralık'ta bu zor coğrafya ve zor iklim şartlarında 3 bin rakımdan daha yüksek olan Allahauekber Dağlarında askerler 18 saat boyunca yürümek zorunda kaldı ve hemen hemen kolordunun tamamı burada donarak şehit oldu.
* 10'uncu Kolordu kendisine verilen görevleri ve talimatları yerine getirmediği gibi stratejik hata ve hedeflerinden dolayı bütün mevcudunu kaybetti.
* Yapılan son bilimsel çalışmalar, harekatta görev alan 120 bin askerimizden 60 bininin hayatını kaybettiğini belirtir. Bunların içinde esirler ve Allahuekber Dağlarında donarak can verenler de vardır.
SARIKAMIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ SÖZLER
* Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. / M. Akif Ersoy
* Şehid'in ölümden duyduğu ızdırab, sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır." / Hz. Muhammed (s.a.v)
* 22 Aralık 1914'te "Bugün bizden vatan razı olacak; nefer şehit, ordu gazi olacak." sözleri ile şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.
* Sarıkamış yaramdır, borandır Sarıkamış... Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış... RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABUL EYLESİN.
* 22 Aralık 1914'te vatanı için donarak Hakk'a yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi, rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad mekanlarınız Cennet olsun.
* Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde vatanları uğruna kahramanca şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
* 107 yıl önce bugün Sarıkamış'ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum Ruhları şâd olsun.
* Öyle bir üşüdün ki ebediyen yanmazsın diyordu şair. Vatan için kefenleri kar olan kahramanlar!
* Sarıkamış'ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...
* Bundan 107 yıl önce binlerce yiğit vatan evladı, kar demedi, kış demedi, soğuk demedi, geri dönmeyi bir an bile düşünmedi; yılın en soğuk günlerinde vatan uğruna, millet uğruna Hakk'a yürüdü. Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun.
* 22 Aralık 1914 Dağda soğuktan donanlara selam olsun Vatanı satanlara değil... Ruhları şad mekanları cennet olsun..
* 107. Sene-i devriyesinde şehit düşen askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
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