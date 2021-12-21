Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Aralık vaka ve vefat sayıları

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,36 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 125 milyon 761 bin 472 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU