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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Aralık vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Aralık vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin 21 Aralık 2021 koronavirüs verileri...

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

AZALMAYA BAŞLADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 532 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,36 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 125 milyon 761 bin 472 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

18 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

17 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

16 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

15 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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