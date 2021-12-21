Son dakika: İstanbul’da ünlü restoranda çatışma! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

Olay dün akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski bir polis hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.