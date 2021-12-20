21 Aralık kar tatili olan iller hangileri? Kar tatili güncel Valilik MEB açıklamaları! Ankara, Konya, Eskişehir yarın okullar tatil mi?
21 Aralık kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi sorusuna milyonlarca öğrenci ve veli yanıt arıyor. Kar tatili son dakika Valilik MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Ülkemizin İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, haftanın ilk günü birçok ilde okullar tatil edilmişti. 21 Aralık Salı kar tatili olup olmadığı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri konuyla ilgili açıklama yapıyorlar. Peki; 21 Aralık kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Konya, Eskişehir yarın okullar tatil mi?
Kar tatili olan iller 21 Aralık! Yarın okullar tatil mi sorusuna 21 Aralık Salı günü için yanıt aranıyor. Valilik MEB kar tatili açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara, Konya, Eskişehir gibi iller başta olmak üzere, hangi illerde kar tatili olduğu merak ediliyor. 20 Aralık'ta İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde birçok ilde okullar için kar tatili kararı alınmıştı. Peki; 21 Aralık kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık yarın okullar tatil mi? İşte detaylar!
21 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
21 Aralık günü için henüz herhangi bir ilde kar tatili kararı alınmadı. Herhangi bir ilde kar tatili kararı alındığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
METEOROLOJİ TAHMİNLERİ GÜNCELLEDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SOĞUK HAVA DALGASI
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!
Meteoroloji, İstanbul için akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmur uyarısında bulundu.
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