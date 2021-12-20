21 Aralık kar tatili olan iller hangileri? Kar tatili güncel Valilik MEB açıklamaları! Ankara, Konya, Eskişehir yarın okullar tatil mi?

21 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

21 Aralık günü için henüz herhangi bir ilde kar tatili kararı alınmadı. Herhangi bir ilde kar tatili kararı alındığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİ TAHMİNLERİ GÜNCELLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.