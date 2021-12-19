2022 yılbaşı yasak olacak mı? 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı günü kısıtlama olur mu?

Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.

Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak'ta yeniden değerlendirme yapılacak.

Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek.

Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm spor faaliyetleri durdurulacak.