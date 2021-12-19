2022 yılbaşı yasak olacak mı? 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı günü kısıtlama olur mu?
2022 yılbaşı yasak olacak mı? 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı günü kısıtlama olup olmayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz yılbaşında 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının bu yıl olup olmayacağı merak ediliyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde yeniden kısıtlama ve karantina önlemlerine gidilmesiyle birlikte 2022 yılbaşı yasak olacak mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar!
31 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? 2022 yılbaşı yasak olacak mı? Yılbaşı günü kısıtlama olur mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Yeni varyantlarla birlikte Avrupa'nın birçok ülkesinde kısıtlamaya gidilmesi, gözleri ülkemizde yılbaşında uygulanacak kararlara çevirdi. Türkiye bir önceki yılbaşına 4 gün karantinada girmişti. Peki; 2022 yılbaşı yasak olacak mı?
2022 YILBAŞI YASAK OLACAK MI?
2022 yılına gireceğimiz günlerde yılbaşının yasak olacağına ilişkin bir karar alınmış değil. Önümüzdeki günlerde kabine toplantısında bu konuların gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.
4 HAFTA TAM KAPANMA OLACAK!
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla yarından itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.
Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı.
Rutte, alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.
Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın önemli olduğunu vurguladı.
Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.
Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak'ta yeniden değerlendirme yapılacak.
Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek.
Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm spor faaliyetleri durdurulacak.
Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.
Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek.
Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.
Hollanda'da 14 Aralık'ta, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron varyantının yayılmasının önüne geçebilmek için kısmi kapanmanın 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.
AVRUPA ALARMA GEÇTİ
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi.
Ghebreyesus, omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasına ise tepki gösterdi.
Hatırlatma dozunun bu varyanta karşı etkinliği konusunda kanıt olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bu tür programların aşı eşitsizliğini artırmasından endişe duyduklarını ifade etti.
DSÖ'den gelen bu uyarılara rağmen Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı aldı.
Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken ülkelere giriş ve çıkışlar zorlaştırıldı.
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