Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Pakistan'ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiği ve onlarca kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

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