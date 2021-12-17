Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na asgari ücret yanıtı: Sevinmediği anlaşılıyor
GÜNDEM DHA
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanı sevindiren kararı canlı yayında duyurmuş ve 2022 yılında uygulanacak net asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğunu ifade etmişti. Son 50 yılın en yüksek zam oranı olan bu rakamı işçi ve işverenler memnuniyetle karşılamış ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılan zamma yönelik 'yadırgamıyoruz' ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne bakın ne yanıt verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
ENFLASYONA KARŞI EZDİRMEDİK
Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık.
Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizide, memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.
FİNANSAL SERBESTİ AÇIKLAMASI
Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır.