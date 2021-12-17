Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na asgari ücret yanıtı: Sevinmediği anlaşılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

ENFLASYONA KARŞI EZDİRMEDİK

Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık.

Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizide, memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

FİNANSAL SERBESTİ AÇIKLAMASI

Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır.