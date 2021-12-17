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Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan eş zamanlı ''erken seçim'' çığırtkanlığı! Küreselcilerin niyeti açık!

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’tan eş zamanlı ’’erken seçim’’ çığırtkanlığı! Küreselcilerin niyeti açık!

Son dakika haberleri... Türkiye üstüne oynanan kur oyununun Türkiye'deki şebekeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK'lı Selahattin Demirtaş erken seçim çığırtkanlığı yaparak kimlerle yol yürüdüklerini açık etmiş oldu. ''Erken seçim çağrısı''nı muhteva eden paylaşımlarını peş peşe yapan Demirtaş ve Kılıçdaroğlu'na halk büyük tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ''TÜSİAD'' detayı, siyasetin içine iş dünyasını çekme gayreti olarak yorumlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 2022 yılı asgari ücretini 4253 TL olarak açıkladı. Son 50 yıldaki en fazla artışın yansıması sonucu ortaya çıkan ve yüzde 50'lik bir zam yapılan asgari ücret işçi kesimi tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Oluşan bu olumlu havayı bozmak için de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı yerden talimat almışçasına 15 dakika arayla neredeyse aynı tweetleri atıp kaos peşinde koştular.

Evvela HDPKK'lı Selahattin Demirtaş çıktı sahneye. Twitter hesabından paylaşım yapan küresel ağın kadrolu elemanı Demirtaş, erken seçim çığırtkanlığı yaptı. Demirtaş paylaşımında, ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

15 DAKİKA SONRA KILIÇDAROĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM MESAJI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan yalnızca 15 dakika sonra erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, ''TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.'' ifadelerini kullanarak küreselcilerin niyetini açık etti.

TÜSİAD ÜZERİNDEN MESAJ!

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki, ''TÜSİAD Başkanı'nı aradım'' sözü iş dünyasının siyasetin içine bilinçli bir şekilde çekilerek Türkiye'de kaos yaratma gayesinde olduğu şeklinde yorumlandı.

HALK TEPKİ YAĞDIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''erken seçim'' çığırtkanlığı yaptığı tweet halkın nazarında büyük tepki gördü.

İşte o tweetler:

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