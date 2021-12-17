Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’tan eş zamanlı ’’erken seçim’’ çığırtkanlığı! Küreselcilerin niyeti açık!

15 DAKİKA SONRA KILIÇDAROĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM MESAJI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan yalnızca 15 dakika sonra erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, ''TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.'' ifadelerini kullanarak küreselcilerin niyetini açık etti.

TÜSİAD ÜZERİNDEN MESAJ!

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki, ''TÜSİAD Başkanı'nı aradım'' sözü iş dünyasının siyasetin içine bilinçli bir şekilde çekilerek Türkiye'de kaos yaratma gayesinde olduğu şeklinde yorumlandı.