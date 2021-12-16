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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (16 Aralık 2021 vaka ve vefat verileri)

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Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu 16 Aralık 2021 vaka ve vefat verileri

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 16 Aralık 2021 Perşembe gününe ait vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. İşte bugünün ve geçmiş günlerin Covid-19 verileri...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 16 Aralık 2021 Perşembe gününe ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Bakan Koca, "2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

15 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

10 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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