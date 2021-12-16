SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (16 Aralık 2021 vaka ve vefat verileri)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 16 Aralık 2021 Perşembe gününe ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.



İŞTE GÜNÜN VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Bakan Koca, "2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU