Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 15 Aralık Çarşamba vaka ve vefat sayıları

Günün Kovid-19 tablosunu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımına, ''Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun.'' notunu düştü.