Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 15 Aralık Çarşamba vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren 15 Aralık Çarşamba gününü kapsayan koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın açıkladığı Kovid-19 tablosuna göre kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte Türkiye'nin 15 Aralık Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Günün Kovid-19 tablosunu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımına, ''Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun.'' notunu düştü.
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