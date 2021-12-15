15 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 15 Aralık Çarşamba vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 15 Aralık Çarşamba vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren 15 Aralık Çarşamba gününü kapsayan koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın açıkladığı Kovid-19 tablosuna göre kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte Türkiye'nin 15 Aralık Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Günün Kovid-19 tablosunu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımına, ''Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun.'' notunu düştü.

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

10 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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