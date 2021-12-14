27 yıllık hayal gerçek oluyor! 180 milyon dolarlık yatırımda sona gelindi

"180 MİLYON LİRALIK YATIRIMDA SONA GELİNDİ"

Tesis hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atık Su Arıtma Tesisinde yaklaşık 180 milyon liralık bir yatırımın hayata geçirileceğini belirterek, "Yüzde 85'i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yüzde 9'u da Kastamonu Belediyemizden karşılanıyor. Projesi, ihalesi dahil olmak üzere hepsi son 2 yıl içerisinde yapılıp çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 1,5 yıl öncede inşaatın yapım çalışmalarına başlandı. İnşallah tesiste bu ay çalışmalara başlıyoruz. Mart ayı içerisinde de Allah nasip ederse teslimi bizlere yapılacak. Buraya gelen atık su, üç aşamalı bir arıtmadan geçtikten sonra katı atıklarda buradaki tanklarda çürüttükten sonra bundan hem enerji elde edilmiş olacak hem de yaklaşık bin 800 kalorilik katı atıkların toplanması olacak. Bu yakıt olarak ta kullanılabilir, gübre olarak ta kullanılabilir. Tamamen organik olacak. Burada su arıtıldıktan sonra dere yatağına da tekrar geri verilecek. Şehrin kanayan yarasıydı, Karaçomak Deresinden geçen bu atıkların olduğu gibi aşağıdaki bölümlerde tarlalarımızda kullanıldığını düşündüğümüzde ciddi bir risk altındaydık. Bundan sonra o risk ortadan kalkmış olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.