Son dakika | TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum." dedi.

İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir.

Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum.

Seçim kanunlarıyla ilgili değişiklikler henüz gelmedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Somut teklifler ortaya konulması lazım bu tartışmaların yapılması lazım.