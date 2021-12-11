Milli Savunma Bakanlığı "Cinsel hayat yönetmeliği" başlıklı haberi yalanladı

"Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Bakanlık kaynakları, tek bentteki hükmün iki bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini bildirdi.