Son dakika | TSK'dan PKK operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MSB: Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.