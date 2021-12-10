10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | TSK'dan PKK operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | TSK'dan PKK operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Son dakika | TSK’dan PKK operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Sincarda PKKya SİHA darbesi! SİNCAR'DA PKK'YA SİHA DARBESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA