10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları!
10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları sözleri! İnsan Hakları Günü mesajları bu anlamlı günde arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Dünya İnsan Hakları Günü 1948 yılından bu yana her yıl 10 Aralık’ta kutlanıyor. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilmişti. Bu özel günle ilgili sosyal medyada mesajlar paylaşmak isteyen kişiler; İnsan Hakları Günü mesajları hakkında araştırma yapıyor. İşte; en güzel anlamlı İnsan Hakları Günü mesajları!
10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları! Dünya İnsan Hakları Günü 1948 yılından bu yana her yıl 10 Aralık'ta kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşlar birbirine anlamlı mesajlar ve sözler gönderiyor. Haziran 1948'de hazırlanan ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen İnsan Hakları Günü her yıl kutlanıyor. Kutlama mesajlarına ise sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI!
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.
İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.
Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.
Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
Kişisel hürriyetler kutsaldır.
İNSAN HAKLARI SÖZLERİ
Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)
Kişisel hürriyetler kutsaldır.
İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)
İnsan köle doğmaz, köle yapılır.
Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)
Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)
İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)
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- 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları!
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