13 ile kar yağacak! Meteoroloji'den fırtına açıklaması! O iller tek tek tarih verilerek yarıldı! İşte 5 günlük hava durumu
Kar yağışı ve fırtına uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu açıklamasında 13 ile kar yağışı uyarısı yapıldı. Hangi illere kar yağacağını açıklayan Meteroroloji, onlarca il için sarı ve turuncu alarm geçti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesiyle yurt geneli yağışların etkisi altına girecek.
Meteoroloji mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağı ve kar ile sağanak yağışların artacağını açıkladı. Birçok kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Sabah saatlerinde Antalya'da başlayan fırtınanın bölgede etkili olacağını belirten Meteoroloji'den 13 ile kar uyarısı geldi. Peki hangi illere kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu...
FIRTINA 123 KM/H'A ULAŞTI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarının hemen ardından Antalya'da fırtına başladı. Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.
İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.
Fırtına nedeniyle Antalya'ya uçaklar inemedi ve başka illere yönlendirildi.
YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK
Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.
Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti.
Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75- 100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.
13 İLE KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmininde 13 ile karşı yağışı beklendiği belirtildi.
Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtına nedeniyle 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.
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