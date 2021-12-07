13 ile kar yağacak! Meteoroloji’den fırtına açıklaması! O iller tek tek tarih verilerek yarıldı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağı ve kar ile sağanak yağışların artacağını açıkladı. Birçok kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Sabah saatlerinde Antalya'da başlayan fırtınanın bölgede etkili olacağını belirten Meteoroloji'den 13 ile kar uyarısı geldi. Peki hangi illere kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu...