Milli gururumuz Aziz Sancar Karabağ’da: Karabağ zaferi Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Sancar, "Karabağ Savaşını konuştuk. Batı'nın Karabağ Savaşı sırasındaki iki yüzlülüğünü konuştuk. AGİT Minsk Grubu'nun 30 yıllık iki yüzlüğünü konuştuk. Bilim insanıyım ve Türk milliyetçisiyim bunu her zaman söylerim ve her yaptığım işte bunun bir etkisi vardır. Türk milliyetçisi olmanın önemli bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsak, istediğin kadar milliyetçi ol, istediğin kadar vatanını sev dış güçlerin yaptığına karşı koyamazsın ve onların istediğini yaparsın" ifadelerini kullandı.

"ABD'DEKİ ERMENİLER TÜRKLERDEN NEFRET EDİYOR"

İkinci Karabağ Savaşı'nın 44 günlük sürecinde ABD'deki Ermeni nüfusunun fazlalığı yüzünden çok fazla ABD'linin tepki göstereceğinden korktuğunu vurgulayan Sancar, "ABD'de büyük bir Ermeni nüfusu var ve maalesef bizden nefret ediyorlar. Ben gördüğümde yakınlık gösteriyorum hatta oradaki Türk Kültür Merkezi'ne Ermenileri yemeğe davet ediyorum. Fakat ne yaparsak yapalım faydası olmuyor. ABD'liler pek tepki göstermedi aslında gösteremezler çünkü ABD'lilerin, Fransızların, İngilizlerin Azerbaycan toprağı diye kabul ettikleri toprağı Azerbaycan geri alıyor. Buna ne diyebilirler? Dediğim gibi bir tepki olmadı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI DENEYSEL BİLİME ALIŞTIRALIM"

Türk dünyasının 750 - 1250 yıllarında dünyada bilim merkezi olduğunu söyleyen Sancar, "Tabii kaynaklarımız var, insan gücümüz var, bizim büyük potansiyelimiz var. Biz yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımıza erken yaştan temel bilime dayalı eğitim verelim ve deneysel bilimi alıştıralım. Özellikle deneysel bilimi vurguluyorum" dedi.