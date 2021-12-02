Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hedefler tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, "Tank Uzman Atıcı Kursu Tank Top Atışı" icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.

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