Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hedefler tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Tank Uzman Atıcı Kursu Tank Top Atışı tatbikatı hakkında açıklama yaptı. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, "Tank Uzman Atıcı Kursu Tank Top Atışı" icra edildi.
Hedefler tam isabetle vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, "Tank Uzman Atıcı Kursu Tank Top Atışı" icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.
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