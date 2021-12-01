Marmara Bölgesindeki lodos fırtınasının bilançosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesindeki lodos fırtınasının bilançosunu açıkladı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.