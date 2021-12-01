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Marmara Bölgesindeki lodos fırtınasının bilançosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu...

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Marmara Bölgesindeki lodos fırtınasının bilançosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesindeki lodos fırtınasının bilançosunu açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

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