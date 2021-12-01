Başkan Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Cezayir ve Tanzanya Büyükelçilerini Külliye'de kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Külliye'de Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya ve Ceyazirli diplomatları kabul etti. Başkan Erdoğan kabul sonrası ise diplomatlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mımounı, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mımounı'nın beraberindeki bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Başkan Erdoğan, CumhurbaşkanıTanzanya Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Tanzanya Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'inin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.