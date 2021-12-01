Ağrı ve Iğdır illerinde Eren Kış-9 operasyonu başladı! 910 personel görev alıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı ve Iğdır İllerinde "Eren Kış-9 (Ağrı - Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (910) personel (77) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.