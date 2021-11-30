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Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik (30 Kasım 2021) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu açıkladı.

207 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyadan son verileri yorumlayan Bakan Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERİN KORONAVİRÜS TABLOSU

28 KASIM VAKA SAYILARI

27 KASIM VAKA SAYILARI

26 KASIM VAKA SAYILARI

25 KASIM VAKA SAYILARI

24 KASIM VAKA SAYILARI

23 KASIM VAKA SAYILARI

22 KASIM VAKA SAYILARI

21 KASIM VAKA SAYILARI

20 KASIM VAKA SAYILARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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