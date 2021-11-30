Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları

207 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyadan son verileri yorumlayan Bakan Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.