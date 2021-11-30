Son dakika: Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik (30 Kasım 2021) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu açıkladı.
207 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medyadan son verileri yorumlayan Bakan Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
GEÇMİŞ GÜNLERİN KORONAVİRÜS TABLOSU
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