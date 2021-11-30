Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara’da okullara kar tatili var mı, yok mu? Ankara Valisi Vasip Şahin...

Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarıları sonrasında Ankara'da da şiddetli lodos ve fırtına etkili oldu. Son gelen bilgilere göre ise Ankara'da özellikle gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklama sonrasında okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?

Ankara Valiliği'nden son gelen açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.