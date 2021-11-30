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Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı, yok mu? Ankara Valisi Vasip Şahin...

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara’da okullara kar tatili var mı, yok mu? Ankara Valisi Vasip Şahin...

Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şiddetli lodos ve fırtına Ankara'da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı olacağı ifade edildi. Öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?

Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarıları sonrasında Ankara'da da şiddetli lodos ve fırtına etkili oldu. Son gelen bilgilere göre ise Ankara'da özellikle gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklama sonrasında okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Ankara 1 Aralık 2021 okullar tatil mi? Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?

Ankara Valiliği'nden son gelen açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

ANKARA 1 ARALIK 2021 OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 1 Aralık 2021 Çarşamba gününde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz valilikten net bir açıklama gelmedi. Gece saatlerinde başlayacak kar yağışının özellikle Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olması beklenmekte.

Ankara Valiliği'nden konu hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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