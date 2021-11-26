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Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2021
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Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı Temmuz ayı itibariyle sona erdi. Vaka sayılarının belli seviyede sabit kalması sonrasında yasakların geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada ve ülkemizdeki etkileri hala devam eden koronavirüs salgını ile ilgili aramalar devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız da, vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle yasakların geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...

YASAKLAR YENİDEN GELECEK Mİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, KAPATMA KARARI

Yasakların yeniden geleceğine yönelik açıklamalar bulunmuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemlerinde böyle bir durumun yer almadığını belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,3, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,50 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 987 bin 705 doza yükseldi. 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"BİLİM KURULU'MUZ SİZİN İÇİN HER DURUMU TİTİZLİKLE İZLİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."

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