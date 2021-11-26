Lübnan Türkiye'yi yanında istiyor! İki ülke arasındaki faaliyetler için hazırlanılıyor
Sağlık sisteminde kriz yaşayan Lübnan, bu alanda dünyanın takdirini kazanan Türkiye'yi yanında istiyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad, ekonomik kriz nedeniyle sağlık sektöründe yaşadıkları sıkıntıların giderilmesinde Türkiye'nin kendilerine destek vereceğini düşündüğünü belirtti.
Türkiye'nin sağlık sektöründe güçlü ve ilerlemeler kaydetmiş önemli bir ülke olduğunun altını çizen Abyad, "Geçmişe ve şu ana bakarsak, (sağlık sektöründe) iki ülke arasında faaliyetler noktasında geleceğimiz oldukça parlak." ifadelerini kullandı.
Ülkede 2019'dan bu yana süren ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında sağlık sektörünün geldiğini söyleyen ve durumun iyi olmadığını gizlemeyen Abyad, "Sağlık sektörümüzün yeniden inşasında Türkiye'nin yanımızda olacağını düşünüyorum." temennisinde bulundu.
MİKATİ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK
Lübnan ile Türkiye arasında başta sağlık olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve son süreçlerde görüşmeler yapıldığını aktaran Abyad, "Türkiye, uzun yıllardan beri Lübnan'ın yanında ve bu sürekli dillendirilen bir durum. Kısa bir süre içerisinde bizim başbakanımız (Necib Mikati) da Türkiye'ye ziyarette bulunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." dedi.
Abyad, "Bu zor süreçte Türkiye, Lübnan'a destekçi bir yaklaşım sergiliyor. Krizden kurtulmak istediğimiz böylesi bir süreçte Türkiye'nin yardımları oldukça önemli." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DEKİ İLAÇLARIN FİYATI LÜBNAN İÇİN MAKUL GÖRÜNÜYOR"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16-17 Kasım tarihlerinde Beyrut'taki resmi temasları sırasında gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin de bilgi veren Abyad, şunları kaydetti:
"Çavuşoğlu; Erdoğan ve Türkiye'nin Lübnan'a başta sağlık olmak üzere tüm sektörler için destek mesajını iletti. Türkiye'nin desteklediği Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde inşa edilen Travma ve Yanık Hastanesi'nin açılmasından söz ettik. Bu proje 10 milyon dolarlık bir maliyetle inşa edildi. Birkaç ay içerisinde hastanenin açılmasını temenni ediyoruz. Türkiye'de çok güçlü bir ilaç sektörü olduğunu biliyoruz. Görüşmemizde bunları da ele aldık. Türkiye'deki ilaçların fiyatı Lübnan için makul görünüyor. Sağlık çalışanlarının Türkiye'de veya burada eğitilmesi, hastane bilgi ve teknoloji sistemlerinden yararlanılması konularını da görüştük."
LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ
Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.
Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.
Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.
Birleşmiş Milletlerin (BM), 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.
Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre de Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maç özeti! Olympiakos Fenerbahçe maçı önemli anlar...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maç özeti!
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...