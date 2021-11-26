Lübnan Türkiye’yi yanında istiyor! İki ülke arasındaki faaliyetler için hazırlanılıyor

MİKATİ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Lübnan ile Türkiye arasında başta sağlık olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve son süreçlerde görüşmeler yapıldığını aktaran Abyad, "Türkiye, uzun yıllardan beri Lübnan'ın yanında ve bu sürekli dillendirilen bir durum. Kısa bir süre içerisinde bizim başbakanımız (Necib Mikati) da Türkiye'ye ziyarette bulunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." dedi.

Abyad, "Bu zor süreçte Türkiye, Lübnan'a destekçi bir yaklaşım sergiliyor. Krizden kurtulmak istediğimiz böylesi bir süreçte Türkiye'nin yardımları oldukça önemli." ifadelerini kullandı.