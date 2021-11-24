Thodex’ten sonra ikinci kripto vurgunu! Hecoin'de paralar buhar oldu
Son dakika haberine göre: Türkiye'de gündem olan ve binlerce kullanıcıyı mağdur eden Thodex vurgunundan sonra Hecoin vurgunu patlak verdi. Önceki hafta sorunların yaşanmaya başlandığı Hecoin uygulamasında özellikle para çekimleri yavaşlarken dün gece ise hisseleri sıfırlandı.
Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin'le buhar oldu. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.
Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin'in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.
Hürriyet'in haberine göre: Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklâm yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı.
Şirket hesabına binlerce Dolar para gönderildi. Yoğun ilgi nedeniyle coin'lerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin'in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.
BİR GECEDE SIFIRLADILAR
Kripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta sorunlar yaşanmaya başlandı. Uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece ise Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter'da şikâyetlerde bulundu.
Mağdur vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Hecoin'i öneren fenomenlere tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından binlerce doların buhar olduğu iddia ediliyor.
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