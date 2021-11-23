23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mehmetçik terörle mücadeleye devam ediyor! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Mehmetçik terörle mücadeleye devam ediyor! 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Mehmetçik terörle mücadeleye devam ediyor! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadeleriyle son operasyon hakkında bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA