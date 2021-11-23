Son dakika: Mehmetçik terörle mücadeleye devam ediyor! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.