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Sezai Karakoç için İstanbul'da Kur’an-ı Kerim okundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Sezai Karakoç için İstanbul’da Kur’an-ı Kerim okundu

Türkiye'nin önemli isimlerinden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç salı akşamı vefat etti. Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi’nde Kur’an-ı Kerim okundu. Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu.

Vefat eden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç'un "Gün Doğmadan Şehzadebaşı'nda" adlı şiiri okundu.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki Kur'an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.

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