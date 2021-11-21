Sezai Karakoç için İstanbul'da Kur’an-ı Kerim okundu
Türkiye'nin önemli isimlerinden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç salı akşamı vefat etti. Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi’nde Kur’an-ı Kerim okundu. Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu.
Vefat eden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç'un "Gün Doğmadan Şehzadebaşı'nda" adlı şiiri okundu.
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