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MSB: Lübnan donanmasıyla Doğu Akdeniz’de eğitim yaptık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2021
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MSB: Lübnan donanmasıyla Doğu Akdeniz’de eğitim yaptık

Milli Savunma Bakanlığı, " TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz’de müşterek eğitimler icra etti" açıklaması yaptı.

Milli savunma Bakanlığı (MSB), TCG FATİH fırkateyninin, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti" denildi.

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