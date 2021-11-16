Valorant çöktü mü, VAN 68 ve 43 hatası nedir? Valorant ne zaman düzelir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler FPS oyunu Valorant hakkında, sosyal medyadaki çeşitli açıklamalar ve tanıtımlar arasında şikayet tweet'leriyle fazlasıyla arttı. Dün gece çöken Valorant'ın bölgesel çökmeleri devam ediyor. İşte, Valorant çöktü mü, VAN 68 ve 43 hatası nedir? Valorant ne zaman düzelir?

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Resmi Valorant hesabı veya Riot Games henüz öne çıkmamış olsa da, sosyal medya ekibinin Alman uzantısı, oyuncuları yatıştırmak için harekete geçti.

"Mevcut çökmelerin farkındayız ve ekip bir çözüm üzerinde çalışıyor" diye tweet attılar.

Valorant çöktü mü? VAN 68 hatası nedir? VAL 43 hatası nedir? Valorant ne zaman düzelir?

VALORANT VAN 68 HATASI NEDİR?

Valorant'ın resmi lansmanından bu yana, hata kodu görülmedi.

12'den 46, 7 ve 40'a kadar olan hata kodundan Valorant'ın kapalı betası, bir oyuncunun gününü mahveden tüm hatalar nedeniyle çok fazla incelemeye tabi tutuldu.

Dün akşamdan beri görülen Valorant VAN 68 hata kodu, Valorant istemcisi sunucularla bağlantı sorunları yaşadığında ortaya çıkar ve bu sizin tarafınızdan veya Riot'un, daha özel olarak Valorant'ın DDoS koruma sağlayıcısı olan Cloudflare'nin ucundan kaynaklanan bir hata olabilir.

Hata sizin tarafınızdaysa;

Oyunu yeniden başlatmak: Valorant istemcisini yeniden başlatmak hemen hemen her hata kodunu düzeltecektir ve aynısı hata kodu 68 için de geçerlidir. Bu nedenle, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için oturumu kapatıp tekrar deneyin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatmak: Hata kodu 68 öncelikle bir ağ sorunu olsa da, Valorant'ın hile karşıtı yazılımı Vanguard bunun arkasındaki gerçek suçlu olabilir. Vanguard ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için hızlı bir PC yeniden başlatma en iyi çözümdür.

Ağ bağlantınızı kontrol etme: VAN 68 hatası bir sunucu bağlantısı sorunu olduğundan, sorun yalnızca yönlendiriciniz ve internet bağlantınızla ilgili olabilir. Bu yüzden yönlendiricinizi yeniden başlatmak ve internet bağlantınızı kontrol etmek sadece hile yapabilir.

Riot'un destek masasıyla iletişime geçin: Riot'un şikayetlere ve sorgulara anında yanıt veren umut verici bir destek ekibi var. Bu nedenle, Riot'un Valorant destek sayfasına gidebilir ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

VAL 43 HATASI NEDİR?

Oyuncular sıklıkla VAL 43 hata koduyla karşılaşıyor. "Platforma bağlanırken bir hata oluştu. Lütfen oyun istemcinizi yeniden başlatın." hatası oldukça yaygın olsa da, sizin tarafınızdan kesin bir çözüm yok. Oyunu yönetici olarak çalıştırmak 43 numaralı hatayı geçici olarak düzeltebilir. Hatalar genellikle Riot Games bir güncelleme gönderirken veya oyun sunucuları bakımdayken ortaya çıkar.