Son dakika | Terör elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle öldü
Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle Erbil’de bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.
Osman Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti.
OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 20 yaşına geldiğinde terör örgütü PKK'ya katılan, "Ferhad" kod adını kullanan Öcalan, 1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katılmıştı. Osman Öcalan terör örgütü PKK'dan ayrıldıktan 2004'te Erbil'e yerleşmişti.