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Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Şırnak’ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine operasyonlarına devam ediyor. Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 8-14 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6'sı PKK, 3'ü FETÖ iddiasıyla 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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