Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine operasyonlarına devam ediyor. Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 8-14 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6'sı PKK, 3'ü FETÖ iddiasıyla 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.