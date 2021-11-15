Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç biyografisi!

Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç kim? Taciz iddialarının ardından Ender Sevinç'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği 4 kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. Peki; Ender Sevinç kimdir?