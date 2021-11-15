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Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç biyografisi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç biyografisi!

Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Taciz iddialarıyla gündeme gelen Ender Sevinç’in kim olduğu merak ediliyor. Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında taciz suçlamasıyla dava açıldı. Bu gelişmelerin ardından Ender Sevinç kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç kim? Taciz iddialarının ardından Ender Sevinç'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği 4 kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. Peki; Ender Sevinç kimdir?

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ENDER SEVİNÇ KİMDİR?

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 16.02.1978 tarihinde doğan Ender Sevinç, ilk ve orta öğrenimini Kıyıköy beldesinde tamamladı.

Beldede mahalle muhtarı olarak görev de yapan Ender Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy beldesi belediye başkan adayı olarak gösterilde ve seçimi kazanarak Kıyıköy belde belediyesi başkanı oldu.

Nisan 2019'da yapılan yerel seçimlerde toplam 747 Oy alarak %41,90 oran ile Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı olarak seçildi.

Sevinç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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