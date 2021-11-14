Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen atama sonuçlarını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binlerce kişinin merakla beklediği sonuçları açıkladı.

MEB'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

Fizyoterapist ve Destek Personeli Pozisyonuna Yerleştirme Sonuçları Belli Oldu Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz.

📢 Fizyoterapist ve Destek Personeli Pozisyonuna Yerleştirme Sonuçları Belli Oldu



Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına https://t.co/kzkP5ypsiU'dan ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/2xfFPkUOD5 — MEB (@tcmeb) November 13, 2021