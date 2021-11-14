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Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen atama sonuçlarını açıkladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021
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Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden merakla beklenen Fizyoterapist ve Destek Personeli Pozisyonuna Yerleştirme Sonuçlarını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binlerce kişinin merakla beklediği sonuçları açıkladı.

MEB'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

Fizyoterapist ve Destek Personeli Pozisyonuna Yerleştirme Sonuçları Belli Oldu Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz.

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