Depozito devri yeniden başlıyor! Bakan Kurum tarih verdi! Depozito sistemi nasıl uygulanacak?

Kurum, Kızılcahamam'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Kızılcahamam Millet Bahçesi'ni gezen Kurum, burada devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, fidan dikti.

Daha sonra Kızılcahamam Belediyesini ziyaret eden Kurum, ardından AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Aynı binadaki MHP İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunan Kurum, daha sonra Öğretmenevi'ne geçerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve emekli öğretmenlerle görüştü, ilçede yapımı devam eden okullarla ilgili bilgi aldı.

Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kentsel dönüşüm alanına gelerek, meydan ve konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kızılcahamam Kaymakamlığını da ziyaret eden Bakan Kurum, inşaatı süren Kasaplar Çarşısı'nda çalışmaları inceledi.