Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz katili Can Göktuğ Boz anne babası kimdir?
Can Göktuğ Boz kimdir? Can Göktuğ Boz anne babası kimdir? Başak Cengiz katili Can Göktuğ Boz sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Göktuğ Boz’un kim olduğu ve ailesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Saldırganın evinde 15 kılıç ele geçirildiği öğrenildi. Peki; Can Göktuğ Boz anne babası kimdir? Can Göktuğ Boz kimdir? İşte detaylar!
Can Göktuğ Boz kimdir? Can Göktuğ Boz anne babası kimdir? Başak Cengiz katili Can Göktuğ Boz'un kim olduğu ve ailesi arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye'yi sarsan Başak Cengiz cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkıyor. Katil Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede, komşuları sürekli bağırış çağırış sesi duyduğunu ifade etti. Boz'un annesi de ifade verdi. Peki; Can Göktuğ Boz kimdir? Can Göktuğ Boz anne babası kimdir?
CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?
Ataşehir'de lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz (27) , dün akşam saat 19.00 sıralarında sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Saldırının ardından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayeti işlediği kılıcı internetten 1 yıl önce satın aldığını söyleyen Boz, daha önce uyuşturucu madde kullandığını ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadığını olay günü de kullanmadığını fakat uyuşturucu kullanması nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüğünü belirtti.
Olay günü spor yaptıktan sonra ikametine çıktığını anlatan şüpheli şunları söyledi:
"Belirttiğim gibi içime bir karamsarlık ve mutsuzluk çöktü. Kılıcı çantama koyarak oturmuş olduğum sitenin önüne çıktım. Burada beklemeye başladım. İsminin sonradan öğrendiğim daha önceden tanımadığım ve hayatımda ilk defa gördüğüm maktul Başak'ın geçtiğini görünce yoldan karşıdan karşıya geçip arkasından maktule yanaştım çantamın içindeki kılıcı çıkarttım.
Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu, bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, bende kendime şaşırdım. Pişmanım" dedi.
BABASI OĞLUNU ANLATTI
Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.
Baba Ali Boz, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum"
CAN GÖKTUĞ BOZ AİLESİ KİMDİR?
Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.
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- Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz katili Can Göktuğ Boz anne babası kimdir?
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