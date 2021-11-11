Adalet Bakanlığı Covid 19 izni son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri 30 Kasım’da bitiyor mu 2021 ?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE denetimli serbestlik süresi uzadı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinlerine ilişkin gelimeler mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl içerisinde Mayıs, Temmuz ve Eylül ayında uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresi Kasım sonunda doluyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE denetimli serbestlik süresi uzadı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır" denildi.