Son dakika: Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar: Azerbaycan kimmiş Türk kimmiş bunu herkes gördü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz 'yeter artık' diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştılar ve öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardılar. Bunun sonunda Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterdiler. Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Kasım Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.
Resepsiyonda Bakan Akar'ın yanı sıra kuvvet komutanları, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve davetliler yer aldı.
"2 DEVLET TEK MİLLETİZ"
Bakan Akar, gurur verici bir gün yaşandığını belirterek, "Bugün son derece anlamlı gurur verici bir gün. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bu büyük zaferin hepimize kutlu olmasını diliyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik dostluğun çok ötesinde. Bizler gerçekten bunu açık ve net şekilde bu operasyon sırasında gördük, biz 2 devlet tek milletiz.
Gerçekten 2 devletin ordusu da tek ordu gibi elinden gelen gayreti gösterdi, bu 44 gün sonunda zafere ulaştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduk, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bundan 30 yıl önce Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edildi. Ermenistan tarafından oradaki kardeşlerimize katliamlar yapıldı, haksız yere masum insanlar katledildi" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan zaferin kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Akar, "Bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece-gündüz çalışmak suretiyle almamız lazım" dedi.
'KAFKASYA'NIN REFAHI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ'
İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:
"TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak merkez çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir. Bu istikrar sadece Azerbaycan ve Türkiye için gerekli değil. Eğer Sayın Aliyev'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın barış elini anlayabilir, bu barış elini tutarsa Ermenistan'ın da hem güvenlik hem refah bakımından kazançlar sağlayacağını görüyoruz, herkesin de görmesini istiyoruz. Bu konuda bizim vizyonumuz çok geniş. Gerekirse altılı dahi toplantılar yapmak suretiyle tüm Kafkasya'nın güvenlik ve refahı için çok önemli adımların atılabileceğini hepimiz biliyoruz."
TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı arama ve imha faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "Bugüne kadar büyük temizlik yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Temizlenen bu bölgelerde süratle diğer iş kolları, tarım ve hayvancılık devreye girerek bölgenin refah bölgesi olmasına da gayret gösterilmektedir. Bu, Ermenistan dahil hepimiz için bir fırsattır" dedi.
'ZOR GÜNLERDE BİRDİK, ZAFERİ BİR KUTLUYORUZ'
Büyükelçi Reşad Mammadov, 8 Kasım Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, "Bugünkü tören diğer törenlerden başka. Bayramımızı tebrik ederim. 30 yıl topraklarımız işgal altındaydı. Vatandaşlarımız evlerinden uzak yaşadılar. Savaş neticesinde Azerbaycan'ın şanlı ordusu Ermeni işgalcilerden topraklarını azat etti. Bu tüm halkımızın arzu ettiği gündür. Bu savaşta Azerbaycan tek olmadı, Türkiye halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyün siyasetçilerimiz Azerbaycan'a destek verdi. Bu zor günlerde birdik, zaferi de bir kutluyoruz" dedi.
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