Son dakika: Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar: Azerbaycan kimmiş Türk kimmiş bunu herkes gördü

Gerçekten 2 devletin ordusu da tek ordu gibi elinden gelen gayreti gösterdi, bu 44 gün sonunda zafere ulaştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduk, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bundan 30 yıl önce Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edildi. Ermenistan tarafından oradaki kardeşlerimize katliamlar yapıldı, haksız yere masum insanlar katledildi" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan zaferin kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Akar, "Bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece-gündüz çalışmak suretiyle almamız lazım" dedi.

'KAFKASYA'NIN REFAHI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ'

İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak merkez çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir. Bu istikrar sadece Azerbaycan ve Türkiye için gerekli değil. Eğer Sayın Aliyev'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın barış elini anlayabilir, bu barış elini tutarsa Ermenistan'ın da hem güvenlik hem refah bakımından kazançlar sağlayacağını görüyoruz, herkesin de görmesini istiyoruz. Bu konuda bizim vizyonumuz çok geniş. Gerekirse altılı dahi toplantılar yapmak suretiyle tüm Kafkasya'nın güvenlik ve refahı için çok önemli adımların atılabileceğini hepimiz biliyoruz."