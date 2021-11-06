FETÖ Danimarka basınında! Terör örgütü ülke genelinde bazı okulları yönetiyor "Sızmalarını istemiyoruz"
Danimarka'da 6 özel okulun, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yönetildiği belirlendi. Danimarka'da FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'in ülke genelinde kontrolü altında tuttuğu okulları haberleştirildi. Danimarka Eğitim Bakanı Pernille Rosenkrantz, konuya ilişkin endişe duyduklarını ve okulların araştırıldığını açıkladı.
Danimarka'da 6 özel okulun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yönetildiği belirtildi. Danimarka'nın Berlingske gazetesi, FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'in, ülkede kontrolünde bulundurduğu okulları haberleştirdi.
OKULLARDAN ENDİŞE DUYULUYOR
Danimarka'da 6 özel okulun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından gizemli şekilde yönetildiği belirtilen haberde, ABD'de FETÖ'ye bağlı charter okullarının, ihaleye fesat karıştırmaktan 2016 yılında para cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.
Danimarka Eğitim Bakanı Pernille Rosenkrantz, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını belirtti.
OKULLARA SIZMASINI İSTEMİYORUZ
Rosenkrantz'ın selefi Ellen Trane Norbyde de endişelerini dile getirerek "Hangi ideolojiden olursa olsun başkalarının okullara sızmasını istemiyoruz. Danimarka okulları bağımsız olmalı." ifadelerini kullandı.
Makalede okulların, FETÖ mensuplarının Danimarka'da kurduğu Silm isimli bir vakıf bünyesinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.
NOTLAR ORTALAMANIN ALTINDA
Öte yandan Danimarka devlet televizyonu DR tarafından 2018'de yapılan araştırmada, başkent Kopenhag'daki FETÖ bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium özel lisesi öğrencilerinin ulusal bazda yapılan mezuniyet sınavlarındaki ortalamasının, okulda verilen notların ortalamasının çok altında kaldığı ortaya çıkmıştı.
NE OLMUŞTU?
Söz konusu lisedeki öğrenciler, mezuniyet sınavlarında 5,35 ortalama alırken okulun öğrencilere verilen not ortalaması 7,12 olmuştu. DR, Danimarka'daki FETÖ bağlantılı okulların sistematik olarak not ortalamasını yüksek tutarak öğrencilerin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırdığını kaydetmişti.
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