FETÖ Danimarka basınında! Terör örgütü ülke genelinde bazı okulları yönetiyor "Sızmalarını istemiyoruz"

OKULLARA SIZMASINI İSTEMİYORUZ

Rosenkrantz'ın selefi Ellen Trane Norbyde de endişelerini dile getirerek "Hangi ideolojiden olursa olsun başkalarının okullara sızmasını istemiyoruz. Danimarka okulları bağımsız olmalı." ifadelerini kullandı.

Makalede okulların, FETÖ mensuplarının Danimarka'da kurduğu Silm isimli bir vakıf bünyesinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.