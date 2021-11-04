Şok rapor ortaya çıktı! Gülen darbe talimatı verirken o hainler de yanındaymış

KAPADOKYA SAKİNLERİ TSK'DAKİ KRİPTOLAR

Elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının yer aldığı video kaydı dikkatle izlendiğinde ilk defa asker yeşili bir pardesü giyerek konuşmayı yaptığı, Alison Lurie'nin ifadesiyle "Giysi Dili" ile yaptığı konuşmanın ve verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin, örgütün TSK içerisindeki mensupları olduğun subliminal mesaj olarak verdiği belirtildi. Konuşmasının 15.36 saniyesinde kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle "antrparantez umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" dediği bölümde verdiği eylem talimatlarının hedef kilesinin hangi örgüt üyeleri olduğunu yine ezoterik bir dille ifade ettiği belirtildi. Bu ifadede kullandığı kelimeler incelendiğinde; Osmanlıca bir kelime olan "Serkâr" kelimesinin Türkçe'de "Komutan, Amir, Müdür" anlamlarına geldigi, "Kapadokya" ifadesinin ise FETÖ/PDY içerisinde TSK için kullanılan bir şifre olduğu ve bu şifrenin anlamını örgüt içerisinde sadece -örgüt literatüründe "Mahrem Hizmetler veya Hususiler" olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden- üst düzey TSK imamlarının bildiği belirtildi.